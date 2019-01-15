Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Personeline "Narko Rehber" Eğitimi

Kırşehir'de Personeline "Narko Rehber" Eğitimi

2 saat önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bin 350 kamu personeline "narko rehber" eğitimi verdi.

Kırşehir'de Personeline
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bin 350 kamu personeline "narko rehber" eğitimi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman eğitmenler, 2018 yılı boyunca farklı tarihlerde kent genelinde görev yapan kamu personellerine yönelik "narko rehber" eğitimi düzenledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik, temizlik ve insan kaynakları personelleri ile belediyelerde görevli zabıtalara, "Sokak satıcısı nasıl tanınır?, "Narkotik maddelerin etkileri, madde bağımlılığı nedir?", "Şüpheli ve dikkat edilmesi gereken mekanlar", "Madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler", "madde kullanımına karşı toplumun bilinçlendirilmesi" konularında bilgilendirme yapıldı.

"Narko rehber" eğitimlerine kent genelinde bin 350 kamu personeli katılırken verilen eğitimler ile uyuşturucu mücadele kapsamında olumlu sonuçlar elde edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:49 Kaynak: AA

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