Kırşehir'de petrol heyecanı - Son Dakika

Kırşehir'de petrol heyecanı

19.03.2021 03:19

Kırşehir'de petrol heyecanı Kırşehirliler, ekolojik denge bozulmadan yapılacak petrol aramalarını destekliyorKIRŞEHİR – Kırşehirliler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkına müteallik kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından bölgede...

Kırşehir'de petrol heyecanı

Kırşehirliler, ekolojik denge bozulmadan yapılacak petrol aramalarını destekliyor

KIRŞEHİR – Kırşehirliler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkına müteallik kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından bölgede yapılacak çalışmaları merakla bekliyor.

Resmi gazetede yayımlanan petrol arama izni ile ilgili konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapılacak aramaların ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi. Başkan Ekicioğlu, "Yapılacak aramalar ülke ekonomisine katkı sunar. Bölgemizde bulunan çevreye zarar verecek şekilde ya da doğayı kirletecek çalışmalar olursa bu duruma karşıyız. Ülke ekonomisine sunulacak araştırma ve geliştirmeler olursa memnun oluruz" dedi. Ahiler şehrinde yaşayan vatandaşlar, istihdama yönelik yapılan her türlü çalışmanın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Halk merakla çalışmaları bekliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkına müteallik kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından şehir halkı da bölgede yapılacak çalışmaları merakla bekliyor. Birçok arkadaşının işsiz olduğunu ifade eden ve istihdam açısından yapılacak çalışmaları önemli bulduğunu söyleyen Halil Durukafa, "Birçok arkadaşım işsiz, Kırşehir'de, 2 tane fabrika var. 2 fabrika dahi bizi çok sevindiriyor. Çünkü insanlar ekmek ve iş buluyor. Petrol aramaları doğamıza zararı olacaksa karşısındayız. Ama iyi düşünülür ve iyi adımlar atılırsa, istihdam kapısı açılırsa heyecanlıyız" diye konuştu. Şehrin gelişimi noktasında yapılan çalışmaları desteklediklerini aktaran Soner Demirbaş ise, "Şehrin gelişimi noktasında yapılan her çalışmayı destekliyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'in de ciddi anlamda ekonomik sorunlar var. Nüfus azalıyor, dolayısıyla istihdama yönelik çalışmaların elbette desteklenmesi gerekir. Seyfe Gölü Kuş Cenneti gibi alanlarında yapılan çalışmalarda korunması büyük önem arz etmekte, ilgili birimler çalışmalarını gerekli ciddiyetle yapmalılar" ifadelerini kullandı.

Kırşehir'deki petrol aramalarının doğal denge bozulmadan önemli olduğuna işaret eden Faruk Arısoy da çalışmaların vatandaşa katkısı olabileceğini düşünüyor. İndigo Gurup Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir il sınırları içinde kalan 60 bin 247 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile petrol araması yapabilecek.

Kırşehir'de petrol heyecanı
Kırşehir'de petrol heyecanı
Kırşehir'de petrol heyecanı
Kırşehir'de petrol heyecanı

Kırşehir, Petrol, Enerji, Maden, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırşehir'de petrol heyecanı - Son Dakika


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