Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Piknik Tüpü Patladı: 1 Yaralı

Kırşehir'de Piknik Tüpü Patladı: 1 Yaralı

2 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Kırşehir'de Piknik Tüpü Patladı: 1 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Cuma Mahallesi'nde yaşayan Menderes Önal, yeni aldığı piknik tüpünün başlığını taktıktan sonra yakmak istedi. Önal'ın çakmağı ateşlediği sırada alev alan tüp patladı.

Patlama sesi üzerine Önal'ın komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Yaralanan Önal, 112 Acil Servis ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: AA

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