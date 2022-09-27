Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi

27.09.2022 12:49
Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi

Kırşehir'de polis ekipleri, siber suçlar konusunda vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Kırşehir'de polis ekipleri, siber suçlar konusunda vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cacabey Meydanı ile Ankara, Terme ve Lise caddelerinde bilgilendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, internet alışverişlerinde hesap bilgilerinin güvenliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve oltalama tuzağı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi.

Dağıtılan broşürlerde, "Güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Kişisel bilgilerinizi tanımadığınız kişilerle paylaşmayın." şeklinde uyarılar yer alıyor.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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