İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cacabey Meydanı ile Ankara , Terme ve Lise caddelerinde bilgilendirme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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