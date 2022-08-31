Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

31.08.2022 15:38
Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonla R.C., S.C. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, sahte alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ile 24.5 litre çeşitli alkol ve 500 mililitre alkol yapımında kullanılan alkol aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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