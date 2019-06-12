Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de polis, yol uygulamasında sahte para ele geçirdi
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Kırşehir'de polis, yol uygulamasında sahte para ele geçirdi

4 saat önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler yol uygulamasında sahte para ele geçirdi.

Kırşehir'de polis, yol uygulamasında sahte para ele geçirdi, System.String[]
Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler yol uygulamasında sahte para ele geçirdi.

Kayseri-Kırşehir kara yolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 06 HA 2760 plakalı otomobilde bulunan kişiler üzerinde yapılan aramada polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte yüz lira ele geçirdi.

Otomobilde arama yapan polis, gizli bölmelere yerleştirilmiş ve kişilerin üzerinde kullanıma hazır 250 adet yüz lira ele geçirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan H.A., E.T., C.K., sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin genelinde yasa dışı yollarla ticari rant elde etmeye çalışan kişi ve kuruluşlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Kayseri, Polis, Kırşehir, 3. Sayfa
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