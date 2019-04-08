Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Projelere 260 Milyon 914 Bin Lira Ödenek Ayrıldı

Kırşehir'de Projelere 260 Milyon 914 Bin Lira Ödenek Ayrıldı

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2019 yılında gerçekleştirilecek projelere 260 milyon 914 bin lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Kırşehir'de Projelere 260 Milyon 914 Bin Lira Ödenek Ayrıldı, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2019 yılında gerçekleştirilecek projelere 260 milyon 914 bin lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda kurumların talep, planlanan proje ve faaliyetlerini dinleyen Akın, burada yaptığı konuşmada, kentte 178 projenin devam ettiğini ve toplam maliyetinin 2 milyar 686 milyon 856 bin lira olduğunu aktardı.

Akın, 2019 yılında kent genelinde gerçekleştirilecek projelere 260 milyon 914 bin lira ödenek ayrıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllar dahil Kırşehir'de yapılan projelere bugüne kadar toplam 879 milyon 470 bin lira lira harcandı. Programımızda yer alan 178 projeden 3'ü tamamlanırken, 127 projemiz ise devam ediyor. 48 projemizde henüz başlamadı. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler kapsamında detaylı bilgiler alarak, atılacak adımları kararlaştırıyoruz. Kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla yaptığımız koordinasyon kurul toplantıları, kent için yapılan ve devam eden projelerin gelişimini de detaylı incelememize fırsat veriyor. İlimizde kamu kaynaklarının kullanımı konusunda paylaşımcı ve işbirliği içerisindeyiz. Kurumların koordineli bir şekilde çalışarak diyaloglar kurması, kentteki sorunun çözümünde de yardımcı olacaktır."

Toplantıya, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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