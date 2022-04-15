Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı

15.04.2022 11:30
Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırşehir'de tanıtıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırşehir'de tanıtıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali İbrahim Akın, KOP bölgesindeki tüm lise öğrencilerini kapsayan yarışmandan kent adına güzel sonuçlar çıkacağını ifade etti.

Gençlerin projelere dahil edilmesinin onların ülke ve şehrin sorunlarına odaklanması, yeni fikirlere öncülük etmeleri açısından önemli olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bugün tanıtımını yaptığımız Projem KOP ile Hayat Buluyor yarışması bu yıl ilk kez uygulamaya konulan önemli bir proje. İnanıyorum ki bu proje kapsamında kıymetli gençlerimiz bizlerin hiç düşünemediği, aklımıza bile gelmeyen çok basit ama getirisi çok yüksek fikir ve projeleri ortaya koyabileceklerdir. Bir başka güzel tarafı ise projeler kağıt üzerinde kalmayacak ve desteklenerek hayata geçirilmesi sağlanacak."

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de gençlerin toplumsal süreçlere katılımı için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Yarışma ile lise öğrencilerimizin belirlenen temalara uygun sosyal, çevreci ve kültürel alanlarda kendi ilinde gözlemlediği problem ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri oluşturmasını ve bunu bir proje halinde bizlere sunmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9 ana başlıktaki yarışma kategorileri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler başvurularını, 23 Mayıs'a kadar "www.projemkop.com" internet adresinden yapabilecek.

YORUMLAR
500
Almanya'dan vatandaşlara 'Rusya'ya karşı enerjide tasarruf' çağrısı Almanya'dan vatandaşlara 'Rusya'ya karşı enerjide tasarruf' çağrısı Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Konya Ovası Projesi, Togo Cumhuriyeti, İbrahim Akın, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Projem KOP ile Hayat Buluyor' yarışması tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement