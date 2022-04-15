Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırşehir'de tanıtıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali İbrahim Akın, KOP bölgesindeki tüm lise öğrencilerini kapsayan yarışmandan kent adına güzel sonuçlar çıkacağını ifade etti.

Gençlerin projelere dahil edilmesinin onların ülke ve şehrin sorunlarına odaklanması, yeni fikirlere öncülük etmeleri açısından önemli olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bugün tanıtımını yaptığımız Projem KOP ile Hayat Buluyor yarışması bu yıl ilk kez uygulamaya konulan önemli bir proje. İnanıyorum ki bu proje kapsamında kıymetli gençlerimiz bizlerin hiç düşünemediği, aklımıza bile gelmeyen çok basit ama getirisi çok yüksek fikir ve projeleri ortaya koyabileceklerdir. Bir başka güzel tarafı ise projeler kağıt üzerinde kalmayacak ve desteklenerek hayata geçirilmesi sağlanacak."

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de gençlerin toplumsal süreçlere katılımı için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Yarışma ile lise öğrencilerimizin belirlenen temalara uygun sosyal, çevreci ve kültürel alanlarda kendi ilinde gözlemlediği problem ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri oluşturmasını ve bunu bir proje halinde bizlere sunmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9 ana başlıktaki yarışma kategorileri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler başvurularını, 23 Mayıs'a kadar "www.projemkop.com" internet adresinden yapabilecek.