Kırşehir'de ramazan ayı koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında yeni tedbirler aldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, kurulun devletin aldığı koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda kentte yeni kararlar aldığı belirtildi.

Ramazan ayının bazı geleneklerinin salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesi, Terme Caddesi'nin Yenice Kavşağı (Kapucu Camisi) ile Sanayi Camisi Kavşağı arasında kalan kısmındaki ara sokaklarla yaya kaldırımlarının karşılıklı olarak 20.30 ile 02.00 saatleri arasında bariyerlerle kapatılması ve bu alana vatandaşların kontrollü olarak geçişlerine izin verilmesi kararlaştırılmıştır. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılarak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine karar verilmiştir."