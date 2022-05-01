Kırşehir'de Ramazan Bayramı yağışlı geçecek - Son Dakika

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nda yağış beklendiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın birinci günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, 2. günü sabah saatlerinde başlayacak yağışların aralıklı ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtildi.

Açıklamada, bayramın üçüncü günü öğle saatlerinde başlayacak aralıklı gök gürültü sağanak yağışların gece saatlerine kadar süreceği kaydedildi.