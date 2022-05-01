Kırşehir'de Ramazan Bayramı yağışlı geçecek - Son Dakika
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Kırşehir'de Ramazan Bayramı yağışlı geçecek

01.05.2022 16:27
Kırşehir'de Ramazan Bayramı yağışlı geçecek

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nda yağış beklendiği bildirildi.

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nda yağış beklendiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın birinci günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, 2. günü sabah saatlerinde başlayacak yağışların aralıklı ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtildi.

Açıklamada, bayramın üçüncü günü öğle saatlerinde başlayacak aralıklı gök gürültü sağanak yağışların gece saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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Ramazan Bayramı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ramazan Bayramı yağışlı geçecek - Son Dakika


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