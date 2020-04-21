Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, ramazan pidesi fiyatlarının vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde belirlendiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının başta Kırşehir ve Türkiye olmak üzere, tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kent genelinde 200 gram ekmeğin 1,25 liradan satışa sunulduğunu anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının gelmesi ile ekmek fiyatının değişeceği şeklinde yapılan konuşmalara itibar edilmemelidir. Ramazan ayında, 200 gram boş pide fiyatımız 1,25 lira, 200 gram yumurtalı susamlı ramazan pidesi 2 lira, 400 gram yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi ise 3,50 liradan satılacaktır. Vatandaşlarımızın tarifeye uygun olmayan fiyatlarda ekmek satışı yapan işletmeleri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına veya Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayet etmelerin istiyoruz."