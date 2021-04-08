Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika

Kırşehir'de, ramazan ayı öncesi ramazan pidesi fiyatları Esnaf Odaları Birliği tarafından açıklandı.

Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, ramazan ayı ile birlikte sosyal medyada yer alan ekmek fiyatlarının değişeceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını 200 gram ekmeğin ise 1.50 lira olduğunu söyledi.

Ramazan ayı ile birlikte Kırşehir'de, 200 gram boş pide fiyatı 1,50 lira, 400 gram boş pide fiyatı 3,00 lira, ramazan ayına özel olarak üretilecek 300 gram yumurtalı ve

susamlı ramazan pidesi ise 3,00 liradan, 400 gram yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi ise 4,00 liradan satışa sunulacak.

Fırsatçılara imkan tanınmamasını isteyen birlik başkanı Öztürk, "Fırsatçılık yapan işletmeleri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına veya Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulununuz. Bizlerde gerekli her türlü kontrolle fırsatçılığa müsade etmeyeceğiz"dedi. - KIRŞEHİR