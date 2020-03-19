Kırşehir'de rekabet nedeniyle 59 kuruşa düşen ekmek fiyatları 1,25 liraya yükseldi - Son Dakika

Kırşehir'de, yaklaşık 3 aydır süren rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen 200 gram ekmek, bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştan satılmaya başladı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki13 fırıncının kendi aralarında anlaşmasıyla ekmek fiyatlarının normale döndüğünü söyledi.

Fırıncılar arasında başlayan ve marketlerle devam eden rekabetin bitmesiyle 200 gram ekmeğin yeniden 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığını ifade eden Öztürk, "Büyük balık küçük balığı yutar' misali büyük fırıncılar küçük fırıncıları bitirmek için bir rekabet başlatmışlardı. Biz zamanında uyarılarımızı yapmıştık. Bugün itibariyle fırıncılar aralarında anlaşarak rekabete son verdiler." dedi.

Ramazan ayında zam yapılmasına müsaade edilmeyecek

Öztürk, bazı kesimler tarafından bu anlaşmanın "Ramazan ayında ekmeğe zam" şeklinde yansıtılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Ramazan ayında kesinlikle ekmeğe zamma müsaade etmeyiz. Ne sayın Valimiz, ne Ticaret ve Sanayi Odası ne de biz buna izin vermeyeceğiz. Bu anlaşmayı zammın habercisi olarak yansıtanlar var. Vatandaşımıza ramazan ayında ekmek zammı yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.