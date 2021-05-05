Kırşehir'de rol model kişilerin sigara bırakarak topluma örnek olması için kampanya uygulanacak - Son Dakika

Kırşehir'de, asker, hakim, savcı, avukat, doktor ve kolluk kuvveti personeli gibi toplumda rol model olan kişilerden sigarayı bırakarak topluma örnek olması için kampanya yürütüleceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021 yılında Türkiye genelinde tüm kesimlerin katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği" başlatıldığı hatırlatıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenmeyi önlemek amaçlarıyla 2021 yılı mayıs ayı itibarıyla "Başarabilirsin" temasıyla sigara bırakma kampanyasının hayata geçirildiği anımsatılan açıklamada, Kırşehir'de de önemli çalışmalar planlandığı aktarıldı.

Kırşehir'de asker, hakim, savcı, kolluk kuvveti personeli ve sağlık çalışanı gibi rol model olan kişilerden sigara kullananların bu alışkanlığı bırakmasının toplumda olumlu etkiye neden olacağının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde görev yapan ve toplumda rol model olan sağlık çalışanı, öğretmen, kolluk kuvveti personeli, asker, hakim, savcı, avukatlar, din görevlisi gibi meslek gruplarından başlayarak, diğer kamu kurumu personeline yönelik bırakma kampanyası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilecek ve bu personelin sigara bırakmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir."

Başvuru yapan kişilere internet ortamında tütün ürünleri kullanımının etkileri ve bırakma yöntemleriyle ilgili bilgi verileceğine işaret edilen açıklamada, kampanya kapsamında sigarayı bırakan kişilere başarı belgesi verileceği duyuruldu.