Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

15.05.2022 19:43
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

KIRŞEHİR'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı, birçok köyde sel baskınlarına neden olurken, Çadırlı Hacıbayram Köyü'nde 3 küçükbaş hayvan öldü.

KIRŞEHİR'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı, birçok köyde sel baskınlarına neden olurken, Çadırlı Hacıbayram Köyü'nde 3 küçükbaş hayvan öldü.

Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu, kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası sel baskınları meydana geldi. Köylerde yaşanan sel baskınlarında tarlalardaki ekinler büyük hasar görürken, çiftçilerin malzemeleri de taşan sularla birlikte sürüklendi. Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir binanın bahçesine düşen Yıldırım sonucunda  bahçe duvarı yıkıldı. Çadırlı Hacıbayram Köyü'nde de sağanak yağmur nedeniyle 3 küçükbaş hayvan öldü. AFAD ekipleri bölgelere ulaşarak hasar tespit çalışmalarına başladı.


Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
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Kırşehir, Ölü, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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