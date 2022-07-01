Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu

01.07.2022 20:19
Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Yeşiloba köyünde, yoğun yağış nedeniyle köy merkezinde bulunan bir ahırın çatısı çöktü.

Su basan ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf, Çadırlı Hacıbayram, Yağmurlu Büyükoba köylerinin de yağıştan etkilendiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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