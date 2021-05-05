Kırşehir'de sağlık çalışanları ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, dayanışma ayı ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin sosyal medya hesaplarından ihtiyaç sahibi kişilere ramazan ayında yardım yapılmasıyla ilgili kampanya başlatıldı.

Dernek üyeleri ile sağlık çalışanlarının çalışmalarını takdir eden çok sayıda kişi kampanyaya katıldı.

Sağlık çalışanları yardımlarla 280 gıda, giyecek ve ev eşyası paketi hazırladı.

Yardımlar, dernek üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, yardımlarının devam ettiğini belirterek, destek veren üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerinin, başvurularının ardından muhtarlıklar ve sosyal yardımlaşma kurumlarından araştırıldığını ifade eden Yavuz, belirlenen ihtiyaç sahiplerine 280 paket yardım yapıldığını ifade etti.