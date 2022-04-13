Kırşehir'de sağlık çalışanları yardım faaliyetleriyle de örnek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de sağlık çalışanları yardım faaliyetleriyle de örnek oluyor

13.04.2022 13:10
Kırşehir'de sağlık çalışanları yardım faaliyetleriyle de örnek oluyor

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, sağlık kurumlarında hayat kurtarma mücadelesinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de yardım sağlıyor.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, sağlık kurumlarında hayat kurtarma mücadelesinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de yardım sağlıyor.

Sağlık çalışanları, ramazan ayı başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek verip yardımlaşma ruhunu yaşatıyor.

Dernek başkanı Yasin İlhan Yavuz, AA muhabirine, geçen yıl duyarlı vatandaşların da katkısıyla ramazan ayı başta olmak üzere sene boyunca ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 400 bin liralık yardımda bulunduklarını söyledi.

Yardımların süreceğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Derneğimiz kurulduğu andan itibaren sağlık çalışanlarının yardımlaşması ve dayanışmasına katkı sağladı. Daha sonra bu faaliyetlerimiz genişleyerek ihtiyaç sahiplerine uzandı. Hem dernek üyelerimiz hem de yardım yapmak isteyen vatandaşlar bize sosyal medyadan ya da telefonla ulaşıyorlar. Ramazan ayında şu ana kadar 30 bin liranın üzerinde yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İçinde makarnadan pirince, çaydan ayçiçeği yağına, kuru fasulyeden nohuda bir çok kalem temel gıda maddesinin yer aldığı erzak paketlerini, marketlere ait en az 300 liralık yardım çeklerini muhtaç ailelere dağıtıyoruz."

YORUMLAR
500
Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı İyilik Hareketi sürüyor İyilik Hareketi sürüyor

İlhan Yavuz, Kırşehir, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de sağlık çalışanları yardım faaliyetleriyle de örnek oluyor - Son Dakika


Son Dakika
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:30 Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de sağlık çalışanları yardım faaliyetleriyle de örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement