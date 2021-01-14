Kırşehir'de sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Kırşehir'de, sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları için oluşturulan aşı odalarında randevu sistemine göre sağlık personeli aşılanıyor.

İlk aşıyı yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut, gazetecilere, salgından kurtulmanın yolunun aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Kırşehir'de sağlıkçılar ve eczacılardan başlayarak ilk etapta 4 bin 400 aşı yapılacağını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"İlk aşılama çalışmalarımıza başladık. İlk etapta özel ve resmi kurumlardaki tüm sağlık çalışanlarımız, eczacılarımız, onların yanlarında çalışanlar dahil 4 bin 400 aşı yapacağız. Daha sonra da Bilim Kurulunun verdiği sıralamayla aşıya devam edeceğiz. Muhtemelen kolluk kuvvetlerinden devam ederek aşı yapmayı sürdüreceğiz. Diğer aşılardan farklı bir yan etki beklemiyoruz. En fazla görebileceğimiz yan etki kolda kızarıklık, ufak tefek ağrılar. Aşı olmanın riski ile hasta olmanın riskini kıyaslarsak hiç düşünmeden aşı olmamız gerektiği çok net ortadadır."