Kırşehir'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi

25.07.2022 17:23
Kırşehir'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi

Kırşehir'de, sağlık çalışanlarına yönelik yangın eğitimi verildi ve tatbikat düzenlendi.

Kırşehir'de, sağlık çalışanlarına yönelik yangın eğitimi verildi ve tatbikat düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum binasında 2022 yılı faaliyet raporu kapsamında düzenlenen eğitimde sivil savunma uzmanı İbrahim Çakır tarafından yangın ve afet durumlarında doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgi verildi.

Eğitimin ardından İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, yangın ve afet anında yapılması gerekenler ve yangın tüpü kullanımı konusunda uygulama yapıldı.

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Kaynak: AA

İbrahim Çakır, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi - Son Dakika

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