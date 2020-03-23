Kırşehir'de sağlık çalışanlarından kalacak yer talebi - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki yurtlarda sağlık çalışanları için kalacak yer temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Yücesan, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının, sosyal medya hesapları üzerinden kalacak yer temini ile ilgili yüzlerce mesaj gönderdiklerini ifade etti.

Özellikle nöbet çıkışlarında sağlık çalışanlarının yakınlarına virüs bulaştırma endişesi yaşadıklarını vurgulayan Yücesan, "WhatsApp hattımıza ulaşan yüzlerce sağlık çalışanı, yaşadıkları sıkıntıyı dile getirerek, 'Kovid-19 mücadelesinde en riskli meslek grubu olan bizlerin enfekte olmamamız düşünülemez. Bizim de eşimiz, çocuğumuz, anne, babamız var ve nöbet çıkışı evlerimize gittiğimizde onlara virüsü bulaştırmaktan korkuyoruz.' dediler. Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi olarak ilimizde yer alan yurtlarda sağlık çalışanlarımıza oda temin edilmesi gerektiğini ve bu konuda sağlık çalışanlarının yoğun talepleri olduğunu bildirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.