Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı

30.03.2022 20:27
Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Salih Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KIRŞEHİR Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Salih Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Beyin kanaması şikayeti ile hastaneye giriş yapan Salih Ata'nın tedavi sürecinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 4 gün tedavi gören Ata, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Salih Ata'nın yakınları M.E. ve Y.M.Ö. sinir krizi geçirerek doktor Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız ve Kübra Şahin ile klinik destek personeli Tahir Mete Güleç ve Davut Taş'a saldırdı. Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sırasında yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu alçıya alındı. Sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine sağlık çalışanlarını darbeden M.E. ve Y.M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kamu görevlisine karşı yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.


Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Pandemi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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