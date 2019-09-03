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Kırşehir'de sağlık camiasını yasa boğan ölüm

6 saat önce

Kırşehir'de sağlık camiasını yasa boğan ölüm Görev yerine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandıKIRŞEHİR - Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırşehir'in sevilen doktoru Mehmet Yetkiner, son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Görev yerine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırşehir'in sevilen doktoru Mehmet Yetkiner, son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehi'in Çiçekdağı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan Doktor Mehmet Yetkiner, görev yerine giderken kalp krizi geçirdi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yetkiner, burada meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Doktor Mehmet Yetkiner için Ahi Evran Külliyesinde cenaze töreni düzenlendi. Siyasetçi ve bürokratların katıldığı cenaze töreninde acılı aile taziyeleri kabul etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yetkiner'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı mezarlığına defnedildi.

Kalp Krizi, Kırşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:24 Kaynak: İHA
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