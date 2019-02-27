Kırşehir'de Sağlık Çocuk Dergisi Dağıtıldı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı sağlık çocuk dergisinin Kırşehir
'de dağıtıldığı bildirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette materyaller hazırlandığı belirtildi.
Bu kapsamda sağlık bilgilerinin içinde yer aldığı sağlık çocuk dergisinin hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlıklı bir gelecek için çocukların elde ettikleri öğrenim deneyimleri büyük bir öneme sahiptir. 7-10 yaş çocuklarda sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek için bilgi, hikaye, bilmece, bulmaca, test ve görsellerin yer aldığı 'Sağlık Çocuk' adlı dergi ile çocuklarda sağlık okur yazarlığı geliştirilmesi hedefleniyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilimiz 24 Aralık Atatürk
İlkokulu'na 'Sağlık Çocuk' dergisinin 11. sayısı ve el yıkama eğitimi konulu broşürler dağıtıldı."