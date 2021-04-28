Kırşehir'de sağlık kurumu bahçesindeki ağaçların kesildiği iddiası - Son Dakika

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezindeki Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki ağaçların mevzuata ve usulüne uygun kesildiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "merkezin bahçedeki ağaçların kesildiği" yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde kurumuş halde bulunan, devrilen ve tehlike arz eden 24 ağacın usulüne uygun, mevzuat doğrultusunda kesildiği vurgulanan açıklamada, Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ile resmi yazışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başta kesilen ağaçların yerlerine olmak üzere planlamalar doğrultusunda Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesisleri etrafına 12 bin 507 ağaç dikimine devam edilmektedir." denildi.