Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü - Son Dakika

Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite-hastane iş birliğiyle sağlık sorunlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.

Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite-hastane iş birliğiyle sağlık sorunlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, Karakaya ile rektörlük toplantı salonunda bir araya geldi.

Kentteki sağlık sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, yapılması gereken çalışmalar ve planlamalar belirlendi.

Karakaya, şehrin sağlık sorunlarını yakından takip ettiklerini, kaliteli sağlık hizmeti sağlanması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hastanenin akademik personel sayısının artırılmasını hedeflediklerini ifade eden Karakaya, "Nitelikli sağlık hizmeti verilmesiyle birlikte şehrin sağlık sorunları çözüme kavuşacaktır. Kırşehir'in akademik anlamda yakaladığı başarı önemli bir noktaya gelmiştir. Akademik ve uzman personel sayısını artırarak Kırşehir'de sağlık konusunda sorunları hızla çözmeyi istiyoruz. Üniversite ve hastane iş birliğiyle şehrin sağlık sorunlarına çözüm üretiyoruz. İnsan sağlığının önceliğinin farkındayız. İnsan sağlığı ihmale gelmeyecek en değerli varlıktır ve yapılan işin hataya yer verilmeyeceğinin de bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muttalip Çiçek ve Doç. Dr. Ali Güneş de yer aldı.

Karakaya, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]