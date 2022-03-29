Kırşehir'de sağlıkçılara yönelik şiddete tepki - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırıya tepki gösterdi.

Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, Pandemi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören 83 yaşındaki hastanın vefat etmesi üzerine, hasta yakınları tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığını ileri sürenler kişilerin doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Hastanede yaşanan sözlü ve fiziki saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin sağlık çalışanlarının kol ve ellerinden yaralanmalarına neden olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Acil serviste tedavi altına alınan arkadaşlarımızın fiziksel tedavisi yapıldı. Olayın en can alıcı ve üzerinde önemle düşünülmesi gereken tarafı ise sağlık çalışanlarımızı darbeden vatandaşlar, şiddete maruz kalan ve darbedilen sağlık çalışanı arkadaşlarımız tarafından tedavi edilmişlerdir. İnşallah vatandaşlarımız sağlıkta şiddete karşı biraz daha bilinçli olur ve sağlık çalışanlarımızı anlayarak yanında dururlar. Yaralı arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşup aramıza dönmelerini diliyoruz."