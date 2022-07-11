Edinilen bilgiye göre, Hatay 'dan tarım işçisi olarak merkeze bağlı Akçaağıl köyüne gelen S.T. (39), aldığı sahte alkol nedeniyle çalıştığı tarlada komaya girdi. Çevrede bulunanların yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. S.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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