Kırşehir'de, 'sahte altın' dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de, 'sahte altın' dolandırıcısı tutuklandı

Kırşehir\'de, \'sahte altın\' dolandırıcısı tutuklandı
Son Güncelleme: 17.01.2021 00:58

KIRŞEHİR'de, şehir dışından getirdiği sahte altınları kuyumcuda bozdurmak isterken suçüstü yakalanan H.B. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRŞEHİR'de, şehir dışından getirdiği sahte altınları kuyumcuda bozdurmak isterken suçüstü yakalanan H.B. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'e, şehir dışından gelen H.B., yanında getirdiği sahte 'Ata lira'lardan bir kısmını iki kuyumcuya 15 bin TL karşılığında sattı. H.B., geriye kalan sahte altınları satmak için de başka bir kuyumcuya girdi. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, H.B'yi oyalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.B'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramsında çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 'dolandırıcılık' suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Türk Lirası, Kırşehir, Altın, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de, 'sahte altın' dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika
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