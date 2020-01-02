Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir'de polis, Van'dan kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattığı çalışmada 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kırşehir'de polis, Van'dan kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattığı çalışmada 1 kişiyi gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kırşehir'e kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir eve operasyon düzenleyen ekipler, kargo ile getirildiği tespit edilen 5 şişe sahte rakı, 12 şişe sahte viski ele geçirdi. İkamette bulunan M.G., gözaltına alarak emniyete götürdü. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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