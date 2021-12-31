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Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

31.12.2021 14:39
Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

KIRŞEHİR'de, sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de, sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretildiği belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi. Baskında M.T., H.Ş., O.Ç., R.M. ve H.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 125 litre etil alkol, anason yağı, viski yapımında kullanılan 8 malt aroması, meşe odunu, alkol ölçümünde kullanılan 3 şeffaf plastik aparat ve 1 şişe viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Viski, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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