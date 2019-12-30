Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, polisin yılbaşı öncesi 9 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

KIRŞEHİR'de, polisin yılbaşı öncesi 9 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Aşıkpaşa ve Kervansaray mahallelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 34 litre sahte rakı, 19 litre şişelenmiş sahte şarap, 4,8 litre sahte viski, 2 ruhsatsız tüfek, tüfeklere ait 25 dolu fişek, bir tabanca ve tabancaya ait 48 fişek ele geçirildi. Operasyonda G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y. ve H.Ş. gözaltına alındı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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