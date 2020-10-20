Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

KIRŞEHİR'de, polis operasyonunda, 17,3 litre ev yapımı alkol ve 117,5 litre etil alkol ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki satışı yapılan iş yeri ve evlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 8 ev ve 5 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 17,3 litre ev yapımı alkol, 117,5 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 87 kit, 3 litre anason yağı, 61 kaçak cinsel içerikli ürün ve 55 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyete götürüldü.