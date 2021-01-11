Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de 4 adrese düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi ve piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Kent merkezinde sahte içki üretildiği ihbarını değerlendiren ekipler, farklı mahallelerde 4 adrese operasyon düzenledi.
Evlerin odalarında sahte içki üretimi için temin edildiği değerlendirilen 51 litre etil alkol, 10 malt aroması, 4 anason yağı, 1 ardıç aroması, 1 alkol tespit kiti ele geçirildi.
Ekipler, 4 evde sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen H.K, K.Ö, R.A, Ş.G, E.D ve A.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin dikkat çekmemek için üretecekleri sahte içkileri kent merkezinde küçük miktarlar halinde piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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