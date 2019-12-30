Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kırşehir'de 9 adrese eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kırşehir'de 9 adrese eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, sahte içki piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aşıkpaşa ve Kervansaray mahallelerindeki 9 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 34 litre satışa hazır sahte rakı, 19 litre şişelenmiş sahte şarap, 4,8 litre satışa hazır viski, 2 ruhsatsız tüfek, tüfeklere ait 25 dolu fişek, bir tabanca ve tabancaya ait 48 fişek ele geçirildi.

İkametgahlarda plastik su bidonları içinde damıtılmaya bırakılan, çeşitli işlemlerin ardından şişelere doldurulmaya hazırlanılan içkiler bulundu.

Operasyonda G.Y, İ.A, B.B, Y.A, O.Ç, H.Y. ve H.Ş. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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