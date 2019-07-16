Kırşehir'de sahte içkiden zehirlenme iddiası
4 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 kişinin sahte içki tüketerek zehirlendiği iddia edildi.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:17 Kaynak: AA
'in Kaman
ilçesinde 2 kişinin sahte içki tüketerek zehirlendiği iddia edildi.
B.U. ve S.U, ilçedeki bir arkadaşlarından ev yapımı içki aldı. İkametlerinde tükettikleri içkinin sahte olduğunu fark eden B.U, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak bilgi verdi.
B.U ve S.U, Kaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından B.U. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis
ekipleri, sahte içki iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.
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