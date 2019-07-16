Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de sahte içkiden zehirlenme iddiası
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Kırşehir'de sahte içkiden zehirlenme iddiası

4 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 kişinin sahte içki tüketerek zehirlendiği iddia edildi.

Kırşehir'de sahte içkiden zehirlenme iddiası, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 kişinin sahte içki tüketerek zehirlendiği iddia edildi.
B.U. ve S.U, ilçedeki bir arkadaşlarından ev yapımı içki aldı. İkametlerinde tükettikleri içkinin sahte olduğunu fark eden B.U, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak bilgi verdi.
B.U ve S.U, Kaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından B.U. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, sahte içki iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.
Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:17 Kaynak: AA
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