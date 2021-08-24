Kırşehir'de saman yüklü tır yandı - Son Dakika

Kırşehir'de saman yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu.
M.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorsesinde, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Kaman yol ayrımı yakınlarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine M.A, tırı yol kenarına park ederek, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Kırşehir ve Kaman belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Yangın nedeniyle kara yolu da bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
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