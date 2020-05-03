Kırşehir'de sanayi esnafına maske dağıtıldı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde maske dağıtımı yaptı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin kendi üretimi olan maskeleri işlerini daha güvenli yaparak sürdürmeleri için esnafa dağıttıklarını söyledi.

Kent merkezinde dağıtımların sürdüğünü belirten Ekicioğlu, "Halkın yoğunluk gösterdiği alanlar, pazar yerleri, meydanlarda maske dağıtıyoruz. Sanayi esnafımız kent merkezine gelip maske takibiyle uğraşmasın, işlerinden de geri kalmasınlar diye, zabıta görevlilerimiz aracılığıyla onlara maske dağıttık. Esnafımızın sağlıklı, güvenli olarak işlerini sürdürmesi, müşterileriyle gönül rahatlığıyla iletişimlerini sürdürmelerini hedefliyoruz. Salgın döneminde mümkün olduğunca evden çıkmamaya, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymaya gayret gösterelim." ifadelerini kullandı.