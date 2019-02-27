Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Sanayi Sitesinde Asfalt Çalışması

Kırşehir'de Sanayi Sitesinde Asfalt Çalışması

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin alt yapı çalışması tamamlanan Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde asfalt serimi yaptığını bildirdi.

Kırşehir'de Sanayi Sitesinde Asfalt Çalışması, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin alt yapı çalışması tamamlanan Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde asfalt serimi yaptığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde tüm alt yapıyı yenilediklerini, keresteciler ve hurdacılar bölümünde asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

Asfalt kalitesi yüksek bir yol yaptıklarını, ekiplerin hızla çalışarak kısa sürede işlemleri bitireceklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Çalışmalar koordineli ve etap etap yapılıyor. Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde asfalt bittiğinde kaldırım çalışmalarımız devam edecek. Bölgeyi çamurdan ve tozdan kurtarmış olacağız. Sanayi sitesi en fazla istihdam sağlayan esnaflarımızın olduğu bir bölge. Esnaflarımızın işlerini daha güzel bir şekilde yürütebilmesi ve buraya geliş gidişlerinde daha sağlıklı gerçekleşebilmesi için alt yapı çalışmasını bitirmemiz gerekiyordu. Önce alt yapısını bitirdik. Şimdi ise üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Asfalt serim çalışmamız sanayi sitesi alanının tamamında etap etap devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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