Kırşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ile Firdevs Ünal, Yağız Eşref Ünal ve Eylül Ünal, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok

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