Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 - Son Dakika

Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2

6 saat önce

Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE)

Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE)

Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:37 Kaynak: DHA
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