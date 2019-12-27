Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 - Son Dakika

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Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2
6 saat önce
Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:37 Kaynak: DHA
Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE)
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