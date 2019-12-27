Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-1 - Son Dakika

Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Kadir Das'ın (64) mandırasında görülen şarbon hastalığı nedeniyle telef olan hayvanların sayısı 14'ü büyükbaş, 14'ü küçükbaş olmak üzere 28'e yükseldi. Şarbonlu eti yiyen Das'ın oğlu Berdan Das (25) ve gelini Elif Das da (21) hastanede tedaviye alındı.

Şatıroğlu Mahallesi'nde bulunan Kadir Das'a ait ahırda önceki gün 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Kadir Das'ın ihbarı üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, hayvanların şarbon virüsünden telef olduğu belirlendi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. Geçen sürede ahırda bulunan hayvanlardan 3'ü büyükbaş, 11'i küçükbaş 14 hayvan daha hastalık nedeniyle telef oldu. Ölen hayvan sayısı toplam 28'e yükseldi.

Öte yandan, hastalık nedeniyle rahatsızlanan hayvanlardan birisini kesip, etini yiyen Kadir Das'ın oğlu Berdan Das ile diğer oğlunun eşi olan Elif Das da rahatsızlandı. Vücutlarında yaralar çıkan Berdan ve Elif Das, Mucur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Berdan ve Elif Das'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kadir Das, toplam 18 büyükbaş hayvandan 14'ünün, 160 küçükbaştan da yine 14'ünün telef olduğunu söyledi. Kadir Das Çok zor durumdayız. Hayvanların birini yiyince gelinimin parmağında yara çıktı. Sonrasında şarbon olduğunu öğrendik. Bir gün sonra oğlum da şarbon teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Biz de bu hastalık nedeniyle korkuyoruz. Yetkililer bize yardımcı oldu. Onlardan da Allah razı olsun şeklinde konuştu.

Elif Das'ın eşi Erhan Das (28), ahıra girdiklerinde bir hayvanlarının telef olduğunu gördüklerini söyleyerek, Onu kazdığımız kuyuya gömdük. Ertesi gün bir hayvanımız daha rahatsızlandı, ölmeden kestik. Sonra eşim ve kardeşim rahatsızlandı. Eşimi hastaneye götürünce şarbon olduğu belirlendi. Biz de bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine başvurduk. Kendilerinden Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Aşılama işlemini gerçekleştirdiler. Bugüne kadar 28 hayvanımız öldü. Biz bütün önlemlerimizi aldık; ama hayvanlarımız hala ölüyor diye konuştu.