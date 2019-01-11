Kırşehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırşehir
Valiliğinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili alınan önlem ve tedbirler değerlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen mahalli idareler seçiminde alınacak önlemler ve tedbirler bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran
, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde seçimin güvenli bir şekilde geçeceğine inandığını belirten Akın, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Kırşehir'in demokratik olgunluk konusunda iyi durumda olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:
"Seçimin güvenli, huzur ve esenlik ortamı içerisinde geçmesi, yasa dışı eylem ve durumların önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıması ve demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevleri başında olacak. Bizlere düşen temel görev, seçmenin sandığa güvenli bir şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanmasını sağlamaktır."