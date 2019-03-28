Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Seçim Kurulu, 4 Seyyar Sandıkla Halka Gidecek

Kırşehir'de Seçim Kurulu, 4 Seyyar Sandıkla Halka Gidecek

16 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Seçim Kurulu 4 seyyar sandıkla halka gidecek.

Kırşehir'de Seçim Kurulu, 4 Seyyar Sandıkla Halka Gidecek, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Seçim Kurulu 4 seyyar sandıkla halka gidecek.

Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre seyyar sandıklardan 2'si ilçe merkezlerinde kurulacak. Akpınar İlçesinde 3 seçmene Boztepe ilçesinde ise 5 seçmene seyyar sandık gidecek.

Kırşehir şehir merkezinde ise oluşturulacak 2 sandıkta 43 seçmene oy kullanması için seyyar sandık uygulaması yetkililerce yapılacak.

Adres beyanı yapan kişilere gidecek olan seyyar sandıklar da normal seçim süresi bitinceye kadar açılmayacak ve oy kullanma işlemi bittikten sonra ilişkilendirilen sandığa teslim edilecek.

Kırşehir'de Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlarda il merkezinde 99 bin 075 seçmen yer alıyor. Seçmen sayıları ilçe dağılımlarında ise Akçakent ilçesinde 3 bin 615, Akpınar ilçesinde 6 bin 263, Boztepe ilçesinde 4 bin 04, Çiçekdağı ilçesinde 11 bin 82, Kaman ilçesinde 27 bin 887, Mucur ilçesinde ise 14 bin 374 seçmen bulunuyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

Akpınar, Kırşehir, Güncel
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