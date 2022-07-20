Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" - Son Dakika
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Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

20.07.2022 15:47
Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Cacabey Meydanı'nda 2 gün açık kalacak sergide Çanakkale, Sarıkamış ve Kırşehirli şehitlerle ilgili fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi gezen ve duygulu anlar yaşayan ziyaretçiler, anı defterine düşüncelerini yazdı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi kapsamında "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere saygı için sergiyi açtıklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz söz konusu olunca ne yapsak, onların aziz hatıralarını yaşatmak, kıymetli ailelerine huzur verebilmek için ne kadar çabalasak azdır. Bu gayret ile mesafe alırken bizleri yalnız bırakmayan, her zaman destek olan başta İçişleri Bakanlığımıza ve yetkililerine, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Numan Nafiz Şahin'e, Belediye Başkan Yardımcımız Nuri Araz'a ve bu vatanın öz evladı şehitlerimizin ailelerine sonsuz teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi' - Son Dakika

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