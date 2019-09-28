Kırşehir'de şehir merkezi girişine atatürk posteri asıldı
10 dakika önce
KIRŞEHİR Belediyesi, şehrin girişine ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini astı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
KIRŞEHİR Belediyesi, şehrin girişine ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün dev posterini astı.
Şehrin çeşitli yerlerine Ozanlar Tablosu ve Kurtuluş Savaşı kahraman kadınları tablolarını yaptıran Kırşehir
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu
, bu defa da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine Mustafa Kemal Atatürk posterini astırdı. İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen Atatürk posteri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Atatürk posterini ilk gördüğü andan itibaren farklı bir duyguya kapıldığını belirten Kırşehirli Gökhan Bedir, "Atatürk posterini ilk görünce tüylerim diken diken oldu. Çok güzel olmuş" dedi.
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