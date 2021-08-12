Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının ardından yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolu Mucur ve Kaman kavşaklarındaki belirli noktalarda yolcu otobüslerini denetledi.
Ekipler, sürücüleri uykusuz araç kullanmamaları ve dinlenme zamanlarına dikkat etmeleri, yolcuları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Emniyet kemeri takmayan yolcular da uyarılarak, kemerlerini seyahat boyunca çıkarmamaları istendi.
Ekiplerin denetimlerinin gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor - Son Dakika