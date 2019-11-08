Kırşehir'de şehit ailelerinden birlik ve beraberlik mesajı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Mevlit Kandili dolayısıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dernekte bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve üyeler, birlikte kandil simidi yiyerek sohbet etti.

Kılıçslan, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'in 3'ü öğretmen, 22'si polis ve 167'si de asker olmak üzere toplam 192 şehidi olduğunu söyledi.

Tüm şehit ailelerinin sorunlarının giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Kılıçaslan, çeşitli projeler hazırlayarak sosyal ve kültürel anlamda kaynaşmalarını sağladıklarını aktardı.

Son iki yıl içerisinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimizle, şehitlerimizin manevi ocağı Çanakkale'ye 2 gezi düzenledik. Şehit ailelerimizi Niğde şehit aileleri ile buluşturduk. Ampute Milli Futbol takımını şehit ailelerimizle buluşturduk. Fotoğraf sergileri açtık. Sevgi Evleri ve huzurevlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Toplu sinema etkinliği, şiir ve müzik dinletisi, tiyatro gösterileri yapılmasını sağladık. İftar programı düzenledik. Şiir ve müzik dinletileri düzenledik. Şehit ailelerimizle birlikte piknik yaptık. Şehitlerimizin halıya dokunmuş fotoğraflarını şehit ailelerimizi ziyaret ederek hediye ettik."

Kılıçaslan, birlik ve beraberliklerinden güç alarak, aileler ve derneğin birbirine olan güveni ile yollarına devam ettiklerini dile getirdi.