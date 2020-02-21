Kırşehir'de şehit astsubay için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kırşehir'de şehit astsubay için mevlit okutuldu

7 saat önce

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinde şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek için mevlit okutuldu.

Kırşehir'de şehit astsubay için mevlit okutuldu, System.String[]

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinde şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek için mevlit okutuldu.

Dernek binasında gerçekleştirilen mevlit programına, çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehit için dua edildi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliklerini dernek binasında yaptıkları programlarla pekiştirdiklerini ifade etti.

Şehitleri şehadet yıl dönümlerinde ve doğum günlerinde mevlit programlarıyla andıklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Bizler, bu vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı her daim anmak ve hatırlatmak için bu etkinliği yapıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz etkinlikte ise 24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehitlik mertebesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde de doğum günü olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek'in ruhu için mevlid-i şerif okuttuk. Hem şehidimizi doğum gününde hatırlamak hem de tüm şehitlerimizin ruhu için Kuran'ı Kerim okuttuk. Her ay dernek binamızda yapmış olduğumuz etkinliklerde, İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen hocalarımız ve şehit ailelerimizin katılımıyla dernek binamızda Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi grubu ve yemek ikramı ile ailelerimiz birlik ve beraberliklerini pekiştiriyorlar."

Kılıçaslan, desteklerinden dolayı Kırşehir Müftülüğüne teşekkür etti.

Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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