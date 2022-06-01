Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi

01.06.2022 17:54
Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi

Kırşehir Valisi Mete Buhara, Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın eşine şehadet belgesini takdim etti.

Kırşehir Valisi Mete Buhara, Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın eşine şehadet belgesini takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törende Buhara, şehit uzman çavuşun şehadet belgesini eşi Kübra Dündar'a verdi.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve şehitliğin herkese nasip olmayacak kutsal bir mertebe olduğunu belirten Buhara, "Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ı bir kere daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, şehidin annesi Sultan ve babası Mustafa Dündar ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Adana'nın Kozan ilçesinde 7 Mayıs 2022 tarihinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Dündar'ın cenazesi, Yozgat'ta toprağa verilmişti.

Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi
Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi - Son Dakika


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